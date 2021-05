Les Knicks sont dans les câbles

Grâce à une récolte de 27 points de Trae Young, les Hawks d’Atlanta ont de nouveau malmené les Knicks de New York, dimanche en Géorgie, l’emportant 113 à 96 pour s’approcher à une victoire du deuxième tour des séries de la NBA.

Effectivement, les favoris locaux ont pris les devants 3 à 1 dans leur confrontation qui pourrait prendre fin mercredi au Madison Square Garden. Ils n’ont pas eu trop de difficulté à gagner les deux parties présentées à Atlanta, car ils avaient eu le dessus 105 à 94, vendredi.

En plus de Young, qui a ajouté neuf mentions d’assistance, John Collins et Danilo Gallinari ont excellé en attaque avec 22 et 21 points, respectivement. Clint Capela a réalisé un double-double en vertu de 10 points et 15 rebonds pour les Hawks, qui ont dominé par 13 points au troisième quart.

Julius Randle a été le plus efficace chez les Knicks. Il a totalisé 23 points et 10 ballons captés dans les airs.