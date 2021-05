CH: une première pour Danault

L'attaquant des Canadiens de Montréal Phillip Danault participera pour la première de sa carrière de joueur de hockey à un match numéro 7. Et de dire que l'attaquant est fébrile est un euphémisme.

Pour le numéro 24 du CH, ça n'est jamais arrivé dans la LNH. Jamais dans la Ligue américaine. Jamais dans le junior. Jamais.

«J'en ai joué dans le AAA d'été, des matchs finaux. Pas avec l'ampleur de ce soir, a rigolé Danault, visiblement de bonne humeur avant le match, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports.

«Faut le vivre à fond. Bouger mes pieds et je vais m'amuser sur la glace comme j'ai fait durant toute la série. J'ai hâte.»

Et il semblerait que ce n'est pas seulement Danault qui ressent toute cette excitation.

«Relaxes, mais vraiment fébriles, a-t-il continué en parlant de ses coéquipiers. On est très excités de pouvoir jouer ce match. On est revenus de l'arrière 1-3, on a le momentum, on est confiants, on sait qu'on est capable de le faire, on a une bonne équipe. On va se faire confiance sur la glace et on va tout donner ("lay it all on the line").

«(On va) tout donner, tout simplement. Bloquer des tirs. Limiter les erreurs. S'amuser, ça reste un jeu, ça va être mémorable.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.