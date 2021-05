Price au sommet de son art

Peu importe l’issu du match numéro sept, le travail de Carey Price est ce dont on se souviendra de cette série entre le Canadien et les Maple Leafs.

« On s’entend pour dire que sans Carey, cette série est terminée depuis longtemps », a mentionné le journaliste Marc-André Perreault lors de son passage au balado La Dose.

Rappelons que le numéro 31 a frustré Auston Matthews à ses quatre derniers matchs, en plus de blanchir Mitch Marner. Et pourtant ce n’est pas à défaut d’essayer, les deux joueurs totalisent 59 tirs au but depuis le début de la série.

« J’ai enfin l’impression que Carey joue au maximum de ses capacités », a pour sa part ajouté l’animateur Jean-Philippe Bertrand.

