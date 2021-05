Classement des séries les plus enlevantes du premier tour

Surprises, déceptions, chaudes luttes, il y en a eu pour tous les goûts alors que le premier tour des séries éliminatoires tire à sa fin. Voici un classement récapitulatif des séries qui ont retenu notre attention.

1 - Wild c. Golden Knights

Le Wild du Minnesota. Qui? Eh oui, le Wild a été l’une des belles révélations cette saison et le conte de fée s’est poursuivi alors que la formation a forcé un septième match face aux puissants Golden Knights de Vegas. À un certain moment, les Knights menaient la série 3-1, mais il ne fallait pas compter le Minnesota pour battus. Cam Talbot a sauvé les meubles plus d’une fois, mais il s’est avéré à court de solutions lors du match ultime. Vegas affrontera donc le Colorado dans une série à la saveur de finale.

2 - Jets c. Oilers

Peu auraient misé sur un tel dénouement. Il est impossible de passer sous silence le coup de balai qu’ont passé les Jets de Winnipeg aux dépens des Oilers d’Edmonton. Quatre matchs, quatre victoires, rien de moins. Pourtant, en saison régulière, McDavid et sa bande avaient eu le dessus à sept reprises en neuf tentatives face à la formation de Paul Maurice. Plus encore, Winnipeg avait conclu sa campagne ne récoltant que trois minces victoires à ses dix dernières rencontres.

3 - Bruins c. Capitals

Ce qui devait être une lutte à finir s’est finalement conclue plus rapidement que prévu. Bergeron et les Bruins ont aisément disposé des «Caps» en cinq parties. Washington avait pourtant bien débuté la série enlevant les honneurs du premier match en surtemps. Par la suite, les Bruins ont tout simplement été plus opportunistes remportant les quatre joutes suivantes, dont deux en période de prolongation. Rappelons que les Capitals avaient misé gros en faisant l’acquisition de l’attaquant québécois Anthony Mantha à la date limite des transactions, souhaitant faire un bout de chemin dans cette danse printanière. Quant à l’ex-capitaine des Bruins Zdeno Chara, verra-t-il son ancienne équipe atteindre le carré d’as?

4 - Islanders c. Penguins

Quelle année rocambolesque qu’ont connue les Penguins de Pittsburgh. Changement de directeur général, l’arrivée de Jeff Carter et finalement une première position dans la section Est. Mentionnons toutefois que seulement six petits points séparaient la première de la quatrième place au classement. Les Islanders ont finalement eu le meilleur sur Crosby en six duels. À quatre reprises, les matchs se sont soldés avec un écart de seulement un but. Ce fut l’une des séries les plus chaudement disputées. Les attaquants Anthony Beauvillier et Jean-Gabriel Pageau ont par ailleurs fait bonne figure, concluant ce premier tour avec une récolte de sept points chacun.

5 - Lightning c. Panthers

Ce duel aura marqué une page d’histoire alors qu’il s’agissait d’un premier affrontement strictement floridien dans l’histoire des séries éliminatoires de la LNH. Au niveau de l’intensité, ce fût l’une des oppositions les plus relevées. Ayant eu recours à pas moins de trois gardiens de but différents au premier tour, les Panthers ont baissé pavillon en six matchs face à la puissante force de frappe des «Bolts». Le Lightning pourra-t-il répéter l’exploit des Penguins de Pittsburgh de 2016 et 2017 en remportant deux coupes Stanley consécutives? C’est à suivre!

6 - Canadiens c. Maple Leafs

Les Leafs ont débuté la série largement favoris au niveau des pronostics. Matthews, Marner, Nylander et compagnie, avouons qu’ils ont toute qu’une machine offensive. Plusieurs questions demeuraient dans le camp du CH à l’aube du premier affrontement. Le portier Carey Price allait-il être à la hauteur? À la surprise de plusieurs, la Sainte-Flanelle a remporté la première manche de ce choc. Les doutes se sont rapidement dissuadés dans le cas du gardien étoile du Tricolore. Cependant, c’est au niveau de la production offensive que la formation de Dominique Ducharme a éprouvé ses plus gros ennuis. Difficile de l’emporter face aux Leafs en ne marquant que quatre filets en autant de parties. Lors du cinquième affrontement, le Bleu-Blanc-Rouge a fait vivre une montagne russe d’émotions à ses partisans. Faisant face à l’élimination, le Canadien a échappé une avance de trois buts avant de se sauver avec la victoire en prolongation forçant du même coup un sixième duel présenté cette fois devant 2500 partisans au Centre Bell, samedi soir. Vous pourrez également suivre la rencontre sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 19h30.

7 - Predators c. Hurricanes

Ayant pris les devants 2-0 dans la série, les Hurricanes ont vu les Predators se relever et remporter les deux matchs suivants à leur domicile. Les cinq premiers duels ont appartenu à l'équipe hôte et un total de six prolongations a été nécessaire dans ce qui aura été l'une des oppositions les plus nez à nez. Lors du sixième match, les «Canes» ont réalisé une superbe remontée pour finalement l'emporter au compte de 4-3 en prolongation et ainsi éliminer les «Preds». Rod Brind'Amour et sa formation compte sur un Alex Nedeljkovic en pleine forme, lui qui écarquille les yeux de plusieurs à sa première saison complète dans le circuit Bettman.

8 - Blues c. Avanlanche

Les Blues de Saint-Louis ont connu une saison en dents de scie grandement expliquée par les nombreuses blessures. Étant la deuxième formation avec le moins de points accumulés au classement général durant le calendrier régulier à accéder aux séries d’après-saison, les ex-champions de la coupe Stanley en 2019 n’ont pas été en mesure de se remettre de la perte de leur meilleur marqueur durant la campagne, David Perron, et n’étaient tout simplement pas de taille face aux gros canons du Colorado. Les MacKinnon, Rantanen, Landeskog, Makar et compagnie n’ont pas laissé de répit au pauvre Jordan Binnington, produisant à un rythme effréné de cinq buts par match.