Mondial : les Tchèques remontent et l’emportent

En retard 2 à 0 après 40 minutes de jeu, la République tchèque a inscrit quatre buts sans riposte pour vaincre la Suède 4 à 2, jeudi à Riga, dans le cadre du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey.

Les vainqueurs de ce duel du Groupe A ont notamment profité de l’indiscipline de leurs rivaux pour réussir la remontée. En effet, deux des réussites tchèques ont été inscrites alors qu’un Suédois était au banc de pénalité. Jakub Vrana et Jan Kovar ont été les auteurs de ces buts en avantage numérique.

C’est toutefois un filet de Lukas Klok – à cinq contre cinq – qui s’est avéré être le but de la victoire. Jukb Flex a complété la marque dans un filet désert.

Du côté suédois, Andreas Wingerli et Rickard Rakell ont fait bouger les cordages lors du premier tiers. Le pays scandinave n’a amassé qu’une seule victoire en quatre parties et occupe le dernier échelon au classement de son groupe.

Les succès slovaques prennent fin

La Suisse a mis fin à la série de trois victoires de la Slovaquie en les dominant 8 à 1.

La formation helvète a touché la cible à cinq reprises avec l’avantage d’un homme.

«Nous avons deux bonnes unités [d’avantage numérique] qui travaillent extrêmement fort, a affirmé l’attaquant Gregory Hofmann, après la rencontre. Nous avions énormément pratiqué cet aspect du jeu dans les derniers jours.»

La «pratique» a particulièrement été salutaire pour Hofmann, qui a inscrit deux buts et fourni autant de mentions d’aide face au Slovaque.

Roman Loeffel et Sven Andrighetto n’ont pas été en reste. Les deux hockeyeurs ont chacun amassé trois points.

Il s’agissait par ailleurs du 111e match du vétéran suisse Andres Ambuhl dans le cadre du Championnat du monde. Il a ainsi devancé l’ancien représentant de l’URSS Alexander Maltsev au deuxième rang de l’histoire de l’événement pour les parties disputées.

La Finlande au sommet

En vertu d’un gain de 3 à 0 sur l’Italie, la Finlande s’est emparée du premier échelon au classement du Groupe B.

Son total de 10 points en quatre parties lui donne une mince avance d’un point sur l’Allemagne et les États-Unis.

Dans son affrontement du jour, la Finlande n’a jamais vraiment été inquiétée, limitant ses adversaires à seulement 11 lancers. Offensivement, le défenseur Tony Sund s’est démarqué avec deux buts. Arttu Ruotsalainen a aussi touché la cible.

Les Italiens n’ont toujours pas amassé de points lors de la présente compétition.

Trois de suite pour les Américains

Finalement, les Américains ont poursuivi leur série de succès en battant la Lettonie au compte de 4 à 2.

Les représentants de l’Oncle Sam ont ainsi signé une troisième victoire consécutive. Matt Tennyson, Trevor Moore, Matty Beniers et Brian Boyle ont inscrit les buts des gagnants.

Dans le cas des deux derniers joueurs de cette liste, ils sont respectivement le plus jeune et le plus vieux joueur du club américain. Le premier à 18 ans, tandis que le second a soufflé 36 bougies lors de son dernier anniversaire.

La réplique du pays hôte est venue des bâtons de Miks Indrasis et de Renars Krastenbergs.