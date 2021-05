LNH : la deuxième ronde débutera en fin de semaine

La première ronde des séries éliminatoires n’est toujours pas terminée que la Ligue nationale de hockey (LNH) a déjà annoncé le début de la deuxième ronde pour les séries dont l’identité des équipes est connue.

Ainsi, les Islanders de New York et les Bruins de Boston partiront le bal, avec le premier match du second tour, samedi, au TD Garden.

L’Avalanche du Colorado accueillera le gagnant de la série entre les Golden Knights de Vegas et le Wild du Minnesota, dès dimanche. Ces deux équipes mettront un terme à leur série de première ronde vendredi, lors du match ultime.

Pour leur part, le Lightning de Tampa Bay et les Jets de Winnipeg devront attendre quelques jours avant de connaître leur horaire.

La formation floridienne est en attente du vainqueur entre les Hurricanes de la Caroline et les Predators de Nashville. Ces formations joueront le sixième match de leur série jeudi soir. Les «Canes» mènent 3-2.

Finalement la formation manitobaine doit patienter jusqu’à ce qu’il y ait une équipe victorieuse entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. L’équipe ontarienne mène la série 3-1.