Les Jets aiment faire taire les détracteurs

Peu nombreux sont ceux qui donnaient une chance aux Jets de Winnipeg, au début des séries éliminatoires, en voyant que Connor McDavid, Leon Draisaitl et les Oilers d’Edmonton étaient leurs adversaires. La formation manitobaine a fièrement endossé ce rôle de négligé pour réduire au silence leurs détracteurs, en balayant leurs rivaux albertains.

Certains joueurs n’avaient pas accepté d’être pris aussi à la légère par l’opinion publique.

«Nous compter pour battus est un peu insultant selon moi», avait mentionné l’attaquant Andrew Copp avant le début des hostilités.

C’est donc avec un grand sentiment d’accomplissement qu’il s’est présenté de nouveau devant les médias, deux jours après avoir éliminé les Oilers lors de la troisième période de prolongation du quatrième match.

«Tout le monde porte attention à ce qu’il se passe, que ce soit en regardant les autres matchs ou en voyant le choix des gens avant de commencer une série, de dire Copp, au terme de la séance d’entraînement des siens, mercredi. On voyait le logo des Oilers beaucoup plus qu’on voyait celui des Jets. Ça l’ajoutait un petit quelque chose, peut-être pas de la motivation, mais une petite crotte sur le cœur.»

«Nous avons vu cela comme un défi et nous voulions prouver que tout le monde avait tort, que nous pouvions gérer le tout, a ajouté le défenseur Dylan DeMelo. Pas juste nous deux [son coéquipier à la ligne bleue Josh Morrissey et lui], mais toute notre brigade défensive, toute notre équipe. Nous avons entendu tout ce qui se disait à l’extérieur et nous avions envie de ruiner plusieurs pools de hockey. Les gars ont vraiment saisi l’opportunité et ont élevé leur jeu d’un cran.»

Toujours en attente

Même si les Jets ont repris l’entraînement, ils ne connaissent toujours pas l’identité de leurs adversaires au prochain tour éliminatoire. Chose certaine, battre les Oilers en quatre matchs ne fera pas en sorte qu’ils appréhenderont la prochaine ronde avec un excès de confiance.

«Ça va devenir de plus en plus difficile, de mentionner Pionk, jeudi. Il y a un des gars qui mentionnait, plus tôt cette semaine, que la marge d’erreurs est pratiquement inexistante. C’était un balayage de 4-0, mais on n’a pas eu ce sentiment avec trois matchs décidés en prolongation et même l’autre, c’était une victoire de 2 à 1 avec deux autres buts dans un filet désert. C’était une série difficile et on s’attend à ce que ça le devienne encore plus.»

Les chances sont grandes de voir les Jets retrouver ce rôle de négligé, particulièrement si les Maple Leafs de Toronto réussissent à vaincre le Canadien de Montréal pour passer au tour suivant et y retrouver la formation manitobaine.

Avant le match de jeudi, la troupe de Sheldon Keefe détenait une avance de 3-1 dans la série et avait sa première chance d’éliminer celle de Dominique Ducharme.