«Pour moi, ce serait Montréal» - Mathieu Perreault

La victoire des Jets contre les Oilers en troisième période de prolongation, lundi, sera gravée dans la mémoire de Mathieu Perreault pour très longtemps.

Le Québécois a accepté de raconter comment il a pu vivre cette partie, lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«C'était un match interminable. En plus, il avait commencé tard! Nous étions brûlés à la fin et on a remercié Kyle Connor plus d'une fois! Pendant la prolongation, tu gardes le focus. Tu fais juste combattre le mieux que tu peux. On a pu voir que nous étions vraiment fatigués. Il n'y avait pas vraiment de beaux jeux à la fin.»

Peu d'experts prédisaient que Winnipeg aurait le dessus sur Edmonton dans cette série. Perreault estime toutefois que tout a changé après la première rencontre.

«On ne s'attendait pas à une série aussi courte. Je dirais qu'on a vraiment pris confiance après le premier match. On savait qu'en jouant de cette façon, on avait de très bonnes chances de les battre. Après ça, il fallait juste faire les mêmes choses. Il fallait être dans les jambes à McDavid et à Draisaitl. Connor Hellebuyck a fait les arrêts et nous avons été opportunistes quand on avait des chances.»

Si le premier duel a donné de la confiance aux Jets, la remontée spectaculaire du troisième match aura assommé les Oilers.

«C'était incroyable! Les gars en désavantage numérique ont fait le travail. Après il y a eu une punition à Archibald, qui a frappé dans les genoux à Stanley. On n'a pas vraiment aimé ça. En séries, la meilleure façon de faire payer l'adversaire, c'est de marquer un but. On a réussi à faire ça. C'était ce que ça prenait pour qu'on voit que c'est possible. L'énergie a ensuite monté sur le banc et on a pris le contrôle du match.»

En ce qui concerne la prochaine ronde, l'ancien du Titan d'Acadie-Bathurst a une préférence sur l'adversaire à affronter.

«C'est certain que j'aimerais affronter les Canadiens. Jouer en séries contre Montréal, ce serait une expérience incroyable pour un Québécois. Pour moi, ce serait Montréal.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.