McDavid et sa bande balayés par les Jets

Kyle Connor a marqué en troisième période de prolongation et les Jets de Winnipeg ont éliminé les Oilers d’Edmonton grâce à une victoire de 4 à 3 dans le match numéro quatre de leur série de premier tour, présenté mardi soir, au Bell MTS Place de Winnipeg.

Mark Scheifele a marqué deux buts dans la rencontre, dont le but égalisateur en troisième période. Mason Appleton a inscrit l’autre filet des vainqueurs. Chez les Oilers, Connor McDavid, avec son premier des séries, Ryan Nugent-Hopkins et Alex Chiasson ont déjoué le gardien de but Connor Hellebuyck.

Le défenseur des Oilers Darnell Nurse a été utilisé plus de 62 minutes au cours de la rencontre.

Les Jets affronteront le gagnant de la série entre les Canadiens et les Maple Leafs au tour suivant.