Alexander Ovechkin veut rester

Deux jours après la douloureuse élimination des siens, l’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a été invité mardi à élaborer davantage sur son avenir professionnel à l’occasion du bilan de saison de l’équipe avec laquelle il dit vouloir demeurer.

À LIRE AUSSI: «Je ne suis pas frustré du tout»

À LIRE AUSSI: Les Oilers en état de choc

Ayant été peu volubile à ce propos quelques instants suivant la défaite de dimanche aux mains des Bruins de Boston dans le cinquième match de la série de premier tour, le célèbre numéro 8 a voulu se faire rassurant, lui qui sera admissible à l’autonomie complète cet été, soit le 28 juillet. Il vient de terminer un large pacte de 13 ans et de 124 millions $ conclu en 2008.

«J’ai confiance, nous avons encore du temps, a-t-il déclaré selon des mots rapportés par le réseau Sportsnet. Évidemment, je veux finir ma carrière ici et je suis certain que nous ferons quelque chose.»

Quant à un quelconque échéancier, Ovechkin a préféré blaguer malgré l’amertume entourant la fin décevante du parcours des «Caps».

«Peut-être que nous signerons un contrat immédiatement après ce point de presse», a-t-il indiqué.

Retour souhaité

Pour sa part, le vétéran T.J. Oshie ne s’attend pas à voir le Russe dans un autre uniforme la saison prochaine. À ses yeux, il est inconcevable que le scénario du départ d’Ovechkin se matérialise.

«Lorsque vous pensez aux Capitals de Washington, vous avez en tête Alexander Ovechkin, a affirmé l’attaquant s’étant joint à l’organisation à titre de joueur autonome en 2017. Ovi aime être ici, je crois qu’il veut y rester pour toujours. Je pense aussi que les Capitals veulent le garder pour de bon.»

Le son de cloche était similaire du côté du propriétaire de la concession, Ted Leonsis, plus tôt ce mois-ci. «Je ne suis pas inquiet. Il ne l’est pas non plus, avait-il dit. Alex est ici depuis très, très longtemps et a une grande confiance à notre égard.»

Néanmoins, le principal intéressé espère vivre une campagne 2021-2022 plus agréable que la précédente, durant laquelle il a été notamment frappé par la COVID-19.

«Certes, ce fut une année ardue, bien sûr. Il y a eu des hauts et des bas, et personne ne veut finir si hâtivement», a mentionné l’auteur de 24 buts en saison régulière.