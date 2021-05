Beaucoup de points d'interrogation chez les Capitals

Pour une troisième année consécutive suivant leur conquête de la coupe Stanley en 2018, les Capitals de Washington ont plié bagage rapidement en séries éliminatoires et la saison morte pourrait être synonyme de changements importants au sein de l’effectif.

Malgré une récolte de 77 points au cours du calendrier régulier et le deuxième rang de la section Est, les «Caps» ont fait piètre figure face aux Bruins de Boston, s’inclinant en cinq petits matchs au premier tour.

Ainsi, depuis qu’elle a soulevé le trophée il y a trois ans, l’équipe n’a pas gagné une ronde. Cette fois, en dépit de la présence d’Alexander Ovechkin, son attaque a été incapable de produire, surtout dans les deux derniers affrontements.

Certes, la troupe de l’entraîneur-chef Peter Laviolette s’est butée à un gardien – Tuukka Rask – en grande forme; le Finlandais a conservé un taux d’efficacité de ,941 et une moyenne de buts alloués de 1,81 contre elle. Toutefois, elle estime avoir échoué et peine à expliquer ses insuccès du printemps, même si la COVID-19 et les blessures ont pu compliquer sa tâche en saison.

«On a tous joué. À cette période de l’année, chaque formation a des joueurs amochés dans ses rangs. Il n’y a pas d’excuses à offrir», a affirmé le vétéran Nicklas Backstrom au site The Athletic.

De son côté, Ovechkin a totalisé deux buts et autant d’aides pendant la série, mais ces statistiques ne veulent désormais plus rien dire. Il faudra regarder à l’avant et cet été, le Russe sera admissible à l’autonomie complète. Ayant conclu son mirobolant contrat de 13 ans et de 124 millions $ signé en 2008, il aura à négocier avec l’organisation. Par contre, il n’a pas trop le goût de discuter actuellement.

«Nous venons de perdre une série. On parlera du contrat et des autres enjeux de ce genre plus tard», a-t-il simplement émis.

«J’ose croire qu’il sera de retour. C’est son équipe. Tout cela se réglera un autre jour», a pour sa part affirmé Laviolette.

Des problèmes devant le filet

Contrairement aux Bruins, les Capitals ont éprouvé des ennuis devant leur cage en éliminatoires. Blessé d’entrée de jeu, Vitek Vanecek a manqué de constance cette année, mais à ses débuts dans la Ligue nationale, il n’a pas mal paru en vertu de ses 21 victoires.

Ilya Samsonov a aussi connu des hauts et des bas, lui qui a été aux prises avec le coronavirus. Washington regrette encore qu’Henrik Lundqvist ait été incapable de jouer en 2020-2021 en raison de problèmes cardiaques.

Les Capitals pourront protéger un de leurs deux gardiens au repêchage d’expansion. Cependant, Samsonov deviendra joueur autonome avec compensation.

Pour ce qui est des joueurs de position, plusieurs éléments-clés sont âgés de plus de 30 ans. C’est le cas d’Ovechkin, de Lars Eller, de T.J.Oshie, de Backstrom et de John Carlson.

«Il y aura des questions à répondre quant à l’endroit où se situe l’équipe. Mais je peux vous dire que les gars étant ici, ceux du noyau, sont la grande explication de nos succès en saison régulière. Ce sont des hockeyeurs incroyables, a indiqué Laviolette au quotidien "The Washington Post". Tout sera examiné et évalué, mais ces joueurs ont été la pierre angulaire de ce club pendant longtemps et ils ont fait partie de la formation cette année.»