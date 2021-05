Les Capitals liquidés en cinq matchs

Après avoir perdu le premier match de leur série, les Bruins de Boston ont enchaîné quatre victoires consécutives, dont une par la marque de 3 à 1, dimanche à Washington, pour éliminer les Capitals au terme de cinq rencontres.

Les Bruins attendront maintenant le gagnant de la série qui oppose les Islanders de New York aux Penguins de Pittsburgh pour connaître leurs adversaires au deuxième tour.

Le duel était présenté à TVA Sports 2 et sur TVA Sports direct.

Sur la glace du Capital One Arena, David Pastrnak, Patrice Bergeron et Mike Reilly ont terminé le match avec une récolte de deux points chacun. Le premier des trois a ouvert la marque au début du second vingt, à l’aide d’une belle manœuvre. Il a aussi obtenu une mention d’aide sur le premier filet du Québécois, plus tard en deuxième période.

Bergeron a aussi scellé l’issue du match, en donnant une avance de 3 à 1 aux siens en troisième période. Pour sa part, Reilly s’est fait complice des deux premiers buts des siens.

Devant la cage des vainqueurs, Tuukka Rask a repoussé 40 des 41 rondelles dirigées vers lui. Conor Sheary est celui qui l’a privé d’un blanchissage, à peine 11 secondes après le début du troisième engagement.

À l’autre bout de la patinoire, Ilya Samsonov a bloqué 16 des 19 lancers auxquels il a fait face.