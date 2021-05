Que se passe-t-il avec Crosby?

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, ne connaît pas une grande série face aux Islanders de New York jusqu’ici et sa formation devra compter sur la fin de sa disette pour accéder au tour suivant.

Dans la défaite de 4 à 1 des siens, samedi, le célèbre numéro 87 a été blanchi pour un troisième affrontement consécutif. Ces insuccès pour le moins inhabituels arrivent à un bien mauvais moment, surtout que les «Pens» sont confrontés à des rivaux peu commodes et normalement solides en défense. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la formation new-yorkaise les avait balayés au premier tour en 2019. À l’époque, Crosby avait été limité à une mention d’aide et cette fois, il n’affiche qu’un but au compteur.

• À lire aussi: «On a besoin de changement»

• À lire aussi: «C’était évidemment pour Tavares»

Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont bien fait dans les matchs 2 et 3 pour récolter deux victoires de suite avant de voir les Islanders créer l’impasse en fin de semaine. L’issue de la série se décidera avec le retour en force ou non de l’attaquant-vedette.

«Ils ne vous en permettront pas beaucoup, donc quand vous avez une chance de marquer, il faut capitaliser. Il faut que l'exécution soit efficace. Malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur», a affirmé le principal intéressé au site LNH.com.

Malgré la présente accalmie de Crosby, l’entraîneur-chef adverse, Barry Trotz, demeure sur ses gardes et ne serait pas surpris de le voir obtenir quelques points sous peu.

«C'est un joueur tellement incroyable, il faut le limiter. C'est la meilleure façon de décrire la situation. Il va toujours créer quelque chose, il va toujours faire plusieurs bonnes choses. Nous avons fait du bon travail depuis le début de la série, mais peu de joueurs peuvent accomplir tout ce qu'il fait», a-t-il souligné.

Quelques obstacles

C’est la deuxième fois de l’année que Crosby traverse une séquence de trois parties sans le moindre point. Il y a moins d’un mois, soit les 27 et 29 avril ainsi que le 1er mai, il avait été tenu en échec par les Bruins de Boston et les Capitals de Washington (deux fois). Toutefois, lors des trois rencontres suivantes, il avait amassé six points aux dépens des Flyers de Philadelphie et des Sabres de Buffalo.

En revanche, sa tâche s’annonce plus difficile ici, car les Islanders ont terminé deuxième dans la course au trophée William-M.-Jennings en 2020-2021. Ils ont concédé 128 buts, soit quatre de moins que les Golden Knights de Vegas, les plus avares de la Ligue nationale.