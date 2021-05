«C’était évidemment pour Tavares»

Les joueurs des Maple Leafs de Toronto ne s’en cachent pas : à leurs yeux, il fallait obtenir la victoire pour leur capitaine John Tavares, samedi, et ils ont réussi leur mission avec panache dans le deuxième match de la série contre le Canadien de Montréal.

Certes, le gain de 5 à 1 a ramené la troupe de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe en bien meilleure posture dans le duel 4 de 7 qui se poursuivra lundi au Centre Bell. Toutefois, en ce qui a trait à l’âme de l’équipe ontarienne, le résultat est significatif, selon l’attaquant Auston Matthews.

«C’était évidemment pour lui. Il est notre capitaine, notre leader, a indiqué le numéro 34 à propos de Tavares, à l’écart du jeu pour au moins deux semaines en raison d’une blessure au genou subie jeudi, celle-ci ayant été combinée à une commotion cérébrale. Ce triomphe en dit long non seulement pour les gars dans le vestiaire, mais pour John lui-même. Il est un élément important de ce club.»

«Étant donné le côté sérieux et vraiment effrayant de ce qui s’est passé l’autre soir, je pense que la réponse de ce groupe [samedi] a été formidable, a-t-il enchaîné selon des mots rapportés par le site NHL.com. Nos joueurs se sont levés et il s’agit d’une grosse victoire.»

Toujours présent, même à distance

Les récents ennuis de Tavares, qui a reçu en plein visage le genou de Corey Perry en chutant après un contact avec Ben Chiarot, ne l’ont pas empêché d’insuffler une dose de confiance à ses coéquipiers, aussi éloigné physiquement d’eux était-il.

«Malgré la situation, on doit donner crédit à John dont le leadership sur notre formation ne cesse pas. Il a transmis des messages pour rassurer tout le monde et je crois que ça aidé les gars à se retrouver dans un bon état d’esprit, a souligné Keefe. Auparavant, nous étions préoccupés et craintifs, mais une fois en meilleur état, il a communiqué avec ses coéquipiers, ce qui leur a permis de passer à travers cette épreuve.»

Néanmoins, les Leafs souhaiteraient évidemment miser sur le vétéran pour la suite de la série contre le Tricolore, mais il n’en est rien et leurs autres porte-couleurs devront prendre le relais avec vigueur.

«Nous n’aimons pas l’impossibilité de le voir avec nous dans l’édifice, sauf que les joueurs se sont concentrés et ont performé. Nous gagnons pour lui, pour ceux ne jouant pas et pour celui assis à côté de nous sur le banc. Il y a plusieurs raisons de compétitionner et nous en avons une autre ici. On s’organisera pour que tous fassent leur travail», a insisté le pilote.