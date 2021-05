À VOIR | Kucherov blessé par un geste douteux de Duclair

L'attaquant du Lightning Nikita Kucherov a quitté la rencontre face aux Panthers en troisième période à la suite d'un coup de bâton douteux de la part d'Anthony Auclair.

Le Russe, qui a inscrit un but et trois aides dans cette rencontre, est demeuré sur la glace pendant plusieurs minutes et semble avoir été blessé à un genou à la suite de l'incident.

L'ancien de la LHJMQ a raté toute la saison régulière après avoir subi une chirurgie à une hanche.

Sergachev aussi

Quelques instants plus tard, ce fut au tour de Mikhail Sergachev d'être étendu sur la patinoire, en douleur, après une mise en échec de Patric Hornqvist.

L'ancien défenseur des Canadiens de Montréal était en position vulnérable dans le coin de la bande et son épaule a frappé violemment le muret.