Rififi entre Huberdeau et Gourde!

Jonathan Huberdeau et Yanni Gourde se sont parlé dans le blanc des yeux en première période du match no 4 entre les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay, samedi.

À voir dans la vidéo, ci-dessus.

Le premier a poussé son adversaire à travers la porte menant au banc des joueurs, geste qui a fait sortir la peste du Lightning de ses gonds!

«Vas t'assoir, Yanni!», d'imaginer le descripteur Denis Casavant pendant de la reprise.

Quelques minutes plus tard, Gourde a été chassé pour conduite antisportive et Huberdeau en a profité pour inscrire son équipe au pointage.

Dire que Gourde a aussi un but dans ce match...