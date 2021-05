Du mouvement chez les Blue Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont ramené John Davidson au bercail en le nommant président des opérations hockey, jeudi, en plus de prolonger jusqu’à la fin de la saison 2024-2025 le contrat de leur directeur général Jarmo Kekalainen.

Davidson reprendra ainsi le poste qu’il avait commencé à occuper le 24 octobre 2012, après avoir assumé les mêmes fonctions durant six ans chez les Blues de St. Louis. Il était demeuré en Ohio pendant sept saisons pour ensuite se joindre aux Rangers de New York, encore une fois comme président des opérations hockey. Les Blueshirts l’ont congédié le 5 mai, même si son entente était valide pour trois autres années.

De son côté, Kekalainen a vu son pacte prolongé de deux ans. Il est aux commandes depuis le 13 février 2013 et a mené le club vers cinq participations aux séries éliminatoires. Cette saison, les Jackets ont conclu au dernier rang de la section Centrale avec une fiche de 18-26-12 et 48 points.

«John Davidson et Jarmo Kekalainen ont travaillé sans relâche et efficacement ensemble pour transformer cette équipe. Elle avait pris part une fois en 12 ans aux séries avant de s’y rendre cinq fois en sept ans, a expliqué dans un communiqué le président de la concession, Mike Priest. C’est un moment important pour ce club. Afin de nous permettre de faire ce que nous souhaitons, c’est-à-dire amener un championnat de la coupe Stanley à Columbus, il nous faut de la stabilité et du leadership reconnu au sommet de notre organigramme des opérations hockey.

Maintenant, les deux hommes auront à trouver le successeur de l’entraîneur-chef John Tortorella dont le divorce avec les Jackets a été confirmé il y a plus d’une dizaine de jours.