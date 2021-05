Dire que son entraîneur hésitait à l’utiliser...

Limité à seulement deux matchs en saison régulière cette saison, l’attaquant des Jets de Winnipeg Dominic Toninato est sorti d’un peu nulle part pour inscrire un but, le filet vainqueur de surcroît, dans la première rencontre de la série face aux Oilers d’Edmonton, mercredi soir.

«En vérité, les autres entraîneurs avaient vraiment un très bon sentiment pour faire jouer Toninato, mais pas moi, a avoué candidement l’entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, cité sur le site web des Jets, au terme de la victoire de 4 à 1 des siens.

Voyez le résumé du match Jets-Oilers dans la vidéo, ci-dessus.

«Ils ont insisté pour faire valoir que le travail accompli par Dominic prouvait qu’il était plus prêt qu’on pouvait l’anticiper. Ils ont poussé fort et ils avaient raison.»

Toninato a en effet touché la cible, à mi-chemin en troisième période, pour procurer une avance de 2 à 1 à son équipe.

«Il a marqué le but vainqueur, mais tout son jeu était bon», a reconnu Maurice.

Héros obscur s’il en est un, Toninato a passé la majorité de la saison sur l’équipe de réserve des Jets, ayant par ailleurs été déclaré positif à la COVID-19 en novembre dernier.

L’attaquant originaire du Minnesota marquait pour la première fois à son quatrième match en carrière en séries éliminatoires, lui qui avait pris à trois rencontres dans l’uniforme des Panthers de la Floride lors de la ronde qualificative en 2020.

«Ce sont les séries éliminatoires. Si tu dois avoir du succès, il faut que des gars haussent leur niveau de jeu», a pour sa part mentionné le capitaine des Jets, Blake Wheeler.

Des fleurs pour Hellebuyck

À ce chapitre, Wheeler a tenu à rendre hommage au gardien Connor Hellebuyck pour sa tenue dans ce premier match face aux Oilers. Celui-ci a effectué 32 arrêts.

«Nous croyons avoir le meilleur gardien de la ligue et ça nous donne une tonne de confiance, a dit Wheeler. C’était son anniversaire aujourd’hui [mercredi], il devient plus vieux. Il faudra commencer à le taquiner sur son âge [28 ans].

«C’était un match incroyable pour Connor et pour notre part, nous tentions simplement de lui permettre de voir la rondelle. Il est un très bon gardien quand il peut voir la rondelle.»

Dans le camp des Oilers, Connor McDavid pensait déjà au deuxième duel de la série qui aura lieu vendredi soir, à Edmonton.

«Dans un match numéro 1, il y a une certaine période où on s’étudie, a affirmé McDavid sur le site web des Oilers. Tu vois comment l’adversaire va jouer contre toi et comment ton équipe va jouer contre l’adversaire. Je suis certain que les deux équipes vont maintenant s’ajuster et être prêtes pour un gros match numéro 2.»