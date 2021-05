McDavid et Matthews récompensés

La conclusion de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi, a confirmé l’octroi du trophée Art Ross, remis au meilleur pointeur du circuit, à l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid, et du trophée Maurice Richard, allant au meilleur marqueur, au joueur de centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews.

C’est la troisième fois depuis ses débuts dans la LNH que McDavid met la main sur le trophée Art Ross. L’Ontarien de 24 ans a conclu la saison régulière avec un total de 105 points (33 buts et 72 aides) en 56 matchs.

• À lire aussi: Séries LNH: les Jets privés de Dubois et Ehlers

• À lire aussi: Pas de partisans durant la série Oilers-Jets

Il a terminé la campagne avec 21 points de plus que son plus proche poursuivant, son coéquipier Leon Draisaitl. Ce dernier a récolté 31 buts et 53 aides pour un total de 84 points en 56 rencontres.

McDavid devient le neuvième joueur dans l’histoire de la LNH à remporter cet honneur au moins trois fois et le troisième à y parvenir avant son 25e anniversaire de naissance après Wayne Gretzky et Gordie Howe.

De son côté, Matthews remporte le trophée Maurice Richard pour la première fois de sa carrière. Il est d’ailleurs le premier joueur des Maple Leafs et le premier athlète né aux États-Unis à réaliser l’exploit.

Le patineur de 23 ans a inscrit 41 buts en 52 matchs. Il a terminé devant McDavid (33 buts) et l’attaquant des Blackhawks de Chicago Alex DeBrincat (32 buts).