Kotkaniemi: Ducharme emploie l'analogie du clou

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Dominique Ducharme a utilisé une intéressante analogie, mardi, pour expliquer la situation dans laquelle se retrouve le jeune attaquant Jesperi Kotkaniemi.

«Si tu entres un clou, un moment donné, il peut crochir et si tu continues à taper dessus, il va continuer à crochir, a indiqué Ducharme, en parlant de Kotkaniemi. Avec notre saison [chargée], on n’avait pas le temps de replacer le clou droit. Avec cette semaine de préparation, on est en train de le remettre droit!»

Kotkaniemi, qui n’a pas marqué un seul but à ses 24 derniers matchs de la saison, a ainsi pu profiter des entraînements des derniers jours pour apporter quelques correctifs et faire le vide.

Malgré tout, le Finlandais de 20 ans ne sera visiblement pas uniforme pour le premier match de la série contre les Maple Leafs de Toronto, jeudi.

En 56 matchs cette saison, Kotkaniemi a été limité à 20 points, dont cinq buts.