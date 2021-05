EN DIRECT | Perry, Byron, Ducharme s'adressent aux médias

Le défenseur Shea Weber a participé à l’entraînement du Canadien de Montréal, mardi à Brossard, travaillant entre autres avec ses coéquipiers dans les répétitions en avantage numérique.

Corey Perry, Paul Byron et Dominique Ducharme s'adressent aux médias; à voir dans la vidéo ci-dessus.

Le capitaine du club, qui n’a pas joué depuis le 28 avril, a ainsi côtoyé les jeunes Jesperi Kotkaniemi et Cole Caufield au sein de la deuxième unité du jeu de puissance. Également un éclopé de fin de saison, l’attaquant Brendan Gallagher en faisait partie au lendemain de son match avec le Rocket de Laval, tout comme Josh Anderson. Sur le premier quintette, il y avait Nick Suzuki, Corey Perry, Tomas Tatar, Tyler Toffoli et Jeff Petry.

Weber patinait avec Jon Merrill dans le troisième duo de défenseurs. Il a été ennuyé dernièrement par une blessure au haut du corps et une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux vendredi le montrait en train de se faire vacciner avec une attelle au pouce gauche; la séquence en question a été retirée ultérieurement. La nature de la blessure du vétéran n’a pas été dévoilée publiquement.

«C’est le gars qui veut être sur la glace dans chaque situation. Il veut gagner et dès que la rondelle sera déposée, il sera prêt, a mentionné Corey Perry en point de presse au sujet de Weber. C’est le même gars qui a toujours prêché par l’exemple sur la patinoire, exactement la même personne qu’avant.»

Retrouvailles avec Thornton

Perry a aussi été interrogé sur sa rivalité avec Joe Thornton, qu’il a souvent affronté quand les Ducks d’Anaheim se mesureraient aux Sharks de San Jose. Il s’attend à d’autres luttes féroces.

«Bie Joe est un grand compétiteur qui grimpe son niveau de jeu une fois les séries arrivées. Il joue avec cœur, c’est ce que je connais de lui. On a eu nos batailles et ce sera plaisant encore une fois, a-t-il prédit. Le jeu sera plus rapide et dur, il faudra bagarrer pour chaque pouce sur la glace. [...] Mais nous sommes une formation lourde, physique, et on a été bâti pour cela.»

Ouellet se joint au groupe

Par ailleurs, Xavier Ouellet a pris part à la séance du jour. Il était l’un des arrières hors du top 6, les autres étant Alexander Romanov et Erik Gustafsson. À l’avant, Caufield et Kotkaniemi figuraient encore dans le «cinquième trio» avec Michael Frolik.

La série opposant le Canadien aux Maple Leafs de Toronto commencera jeudi au Scotiabank Arena.

-L’arrière Otto Leskinen et l’ailier Jesse Ylonen ont révélé qu’ils se joindront au groupe de substituts du Tricolore pour le début des séries, le Rocket ayant conclu sa campagne lundi. Le gardien Michael McNiven sera également chez les «Black Aces».