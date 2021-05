Jonathan Drouin en lice pour un trophée

L’attaquant Jonathan Drouin est le candidat des Canadiens de Montréal à l’obtention du trophée King Clancy, qui récompense le joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) se distinguant le plus par ses qualités de leader sur la glace et à l’extérieur, ainsi que par sa contribution au sein de la communauté.

La LNH a dévoilé le nom des 31 patineurs, un par équipe, en lice pour ce prix dont l’identité du récipiendaire sera déterminée par un comité de dirigeant ayant à leur tête le commissaire Gary Bettman et son adjoint Bill Daly.

Outre Drouin, qui n’a cependant pas joué depuis le 21 avril pour des raisons personnelles, deux autres Québécois font partie des athlètes retenus. Il s’agit du gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury et du défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot.

Ailleurs dans le circuit, Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh) et John Tavares (Maple Leafs de Toronto) sont également au nombre des hockeyeurs espérant remporter le trophée, tout comme l’ancien arrière du Tricolore P.K. Subban (Devils du New Jersey), qui a allongé plusieurs dollars au fil des ans pour diverses causes.