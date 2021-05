La Corée du Sud continue de régner au tournoi AT&T Byron Nelson

Pour une deuxième présentation consécutive, un golfeur sud-coréen a remporté le tournoi AT&T Byron Nelson, car Kyoung-Hoon Lee est revenu de l’arrière pour l’emporter, dimanche, à McKinney, au Texas.

Le vainqueur accusait un retard d’un coup sur le meneur, Sam Burns (70), avant la quatrième ronde. Cependant, une dernière carte de 66, six coups sous la normale, lui a permis de prendre l’ascendant sur l’Américain et d’empocher son premier titre en carrière au sein du circuit de la PGA grâce à un cumulatif de 263 (-25).

Lee a eu à limiter les dégâts en fin de journée et un délai de pluie supérieur à deux heures a compliqué la tâche des joueurs devant compléter le 18 trous. Après avoir commis un boguey au 16e trou, il a enchaîné avec deux oiselets consécutifs et mettre fin aux espoirs de Burns. Ce dernier a conclu à trois coups de la tête.

Un quatuor formé du Sud-Africain Charl Schwartzel (68) et de trois golfeurs des États-Unis a monopolisé le troisième échelon à 267 (-21). Deux Canadiens ont participé aux deux dernières rondes, soit Roger Sloan (72) et Michael Gligic (68). Ils ont respectivement fini 34e et 47e à 275 (-13) et 277 (-11).

Avant l’annulation de la compétition l’an passé à cause de la pandémie de COVID-19, Sung Kang, compatriote de Lee, avait remporté cet événement en 2019. L’autre joueur de la Corée du Sud ayant enlevé les honneurs du tournoi est Sangmoon Bae en 2013.