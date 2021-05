Séries : trois experts sur 16 choisissent le CH...!

Les 16 experts hockey de TVA Sports ont accepté de nous soumettre leurs prédictions pour le premier tour des séries éliminatoires de la LNH, qui s’amorce ce soir avec le premier affrontement de la série opposant les Bruins de Boston aux Capitals de Washington.

Une rencontre qui sera d’ailleurs présentée à TVA Sports 2 dès 18h30.

Mais la série qui intéresse la plupart des Québécois, à l’heure actuelle, est celle qui opposera les Canadiens de Montréal aux Maple Leafs de Toronto à compter de jeudi prochain.

Qu’en disent nos spécialistes? Trois d’entre eux, en l’occurrence Jean-Charles Lajoie, Maxim Lapierre et Mélodie Daoust, estiment que le CH saura venir à bout des Leafs et de leur attaque dévastatrice.

Quels autres constats peut-on tirer de leurs prédictions? Que Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh sont largement plébiscités dans leur duel contre les Islanders de New York: il n’y a que Marc-André Perreault et Michel Godbout pour croire aux chances de la troupe de l’entraîneur Barry Trotz.

On voit également un phénomène semblable au sujet des Bruins de Boston, qu’une large majorité de nos analystes voient battre les expérimentés et coriaces Capitals de Washington.

Il y a également une quasi-unanimité au sujet des Hurricanes de la Caroline, de l’Avalanche du Colorado et des Golden Knights de Vegas, que pratiquement tous nos analystes voient accéder au deuxième tour, sans trop de mal par ailleurs.

Enfin, la série qui divise, c’est la très attendue bataille floridienne entre le Lightning de Tampa Bay, champion en titre de la Coupe Stanley, et les Panthers de la Floride.

Sans plus tarder, voici les prédictions des 16 experts hockey de TVA Sports :

Islanders en 7

Bruins en 6

Hurricanes en 5

Lightning en 6

Avalanche en 5

Golden Knights en 5

Maple Leafs en 6

Jets en 6

Michel Bergeron

Penguins en 6

Bruins en 6

Hurricanes en 5

Panthers en 6

Avalanche en 6

Golden Knights en 5

Maple Leafs en 6

Oilers en 5

Penguins en 6

Capitals en 6

Hurricanes en 7

Lightning en 7

Avalanche en 5

Golden Knights en 6

Maple Leafs en 7

Oilers en 7

Penguins en 6

Bruins en 7

Hurricanes en 6

Panthers en 7

Avalanche en 5

Golden Knights en 5

Maple Leafs en 6

Oilers en 7

Penguins en 6

Bruins en 7

Hurricanes en 5

Panthers en 7

Avalanche en 7

Golden Knights en 6

Canadiens en 6

Oilers en 7

Penguins en 7

Bruins en 6

Hurricanes en 5

Panthers en 6

Avalanche en 5

Golden Knights en 6

Maple Leafs en 6

Oilers en 6

Penguins en 6

Bruins en 6

Hurricanes en 5

Panthers en 7

Avalanche en 6

Golden Knights en 5

Maple Leafs en 6

Jets en 7

Félix Seguin

Penguins en 6

Bruins en 7

Hurricanes en 6

Lightning en 6

Avalanche en 6

Golden Knights en 5

Maple Leafs en 6

Jets en 7

Penguins en 6

Capitals en 7

Hurricanes en 5

Lightning en 6

Avalanche en 6

Golden Knights en 6

Maple Leafs en 5

Jets en 6

Penguins en 6

Bruins en 6

Hurricanes en 4

Panthers en 7

Avalanche en 5

Golden Knights en 5

Maple Leafs en 5

Oilers en 5

Yvon Pedneault

Penguins en 6

Bruins en 6

Hurricanes en 5

Lightning en 6

Avalanche en 5

Golden Knights en 5

Maple Leafs en 6

Oilers en 6

Penguins en 6

Bruins en 6

Hurricanes en 5

Panthers en 7

Avalanche en 5

Golden Knights en 5

Maple Leafs en 5

Oilers en 6

Penguins en 6

Capitals en 6

Hurricanes en 5

Lightning en 7

Avalanche en 6

Golden Knights en 6

Canadiens en 7

Jets en 6

Penguins en 7

Bruins en 7

Hurricanes en 5

Panthers en 6

Avalanche en 5

Golden Knights en 5

Canadiens en 7

Oilers en 5

Islanders en 7

Bruins en 5

Predators en 7

Panthers en 6

Avalanche en 5

Golden Knights en 6

Maple Leafs en 6

Oilers en 6

Penguins en 6

Bruins en 7

Hurricanes en 6

Lightning en 7

Avalanche en 5

Golden Knights en 6

Maple Leafs en 7

Oilers en 5