«Ce sera intense» - John Tavares

Une défaite pour conclure la saison régulière, vendredi soir, n’allait certainement freiner l’ardeur des joueurs des Maple Leafs de Toronto en vue de leur série de premier tour face au Canadien de Montréal.

«Je suis sûr que ce sera intense, a ainsi mentionné le capitaine John Tavares, immédiatement après le revers de 4 à 2 subi contre les Jets, à Winnipeg. Évidemment, l’enjeu est grand et c’est une rivalité particulière.»

«J’ai hâte d’y prendre part et d’avoir cette opportunité, a ajouté Tavares, tel que cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous avons un peu moins d’une semaine pour nous préparer, nous reposer et être prêts à y aller. Donc, nous sommes excités.»

En 10 matchs contre le Canadien cette saison, le capitaine des Leafs a lui-même connu un certain succès, en amassant 10 points, dont trois buts. Il a d’ailleurs réussi son seul match de trois points de la campagne face au Tricolore et c’était lors de la rencontre d’ouverture, le 13 janvier, à Toronto. Tavares avait alors inscrit un but et deux mentions d’aide dans une victoire de 5 à 4 des Maple Leafs.

De l’excitation dans l’air

Les pensées du vétéran Wayne Simmonds se tournaient également vers le Canadien à la suite du match perdu à Winnipeg.

«C’est vraiment "cool", a dit Simmonds. C’est non seulement une rivalité parmi les six clubs originaux, mais c’est un duel entre les Leafs et le Canadien. Je suis extrêmement excité de faire partie de cette série. Je suis impatient que ça commence... Ça va être une véritable explosion.»

Le début de la série entre le Canadien et les Maple Leafs est prévu le jeudi 20 mai, à Toronto.