Claggett et Germain font le poids

Mathieu Germain et Steve Claggett ont facilement respecté la limite de poids en prévision de leur duel revanche de samedi à Québec.

Germain (18-2-1, 8 K.-O.) a présenté un poids de 139,6 lb alors que Claggett (29-6-2, 19 K.-O.) a été plus léger en affichant un poids de 138,6 lb sur le pèse-personne.

Tout est en règle pour ce combat où aucune ceinture mineure des 140 lb ne sera à l’enjeu.

Encore une fois, on n’a pas eu droit à un face-à-face en raison des mesures sanitaires en vigueur au Québec. Par ailleurs, tous les acteurs du gala de samedi ont reçu un résultat négatif dans les dernières heures. C’est une bonne nouvelle.

Alexandre Gaumont, Bree Howling et Clovis Drolet seront aussi en action. Pour Drolet, il s’agit d’un retour sur le ring après une inactivité de 16 mois.

En ouverture, on assistera à un combat local entre Mathieu Duguay et Kenny Cherry. Il y aura un total de cinq combats qui sera présenté sur Punching Grace à compter de 20h. Prédiction

C’est maintenant l’heure de se mouiller. Le deuxième duel Germain-Claggett est attendu par les amateurs.

Est-ce qu’on aura droit à un copier-coller du premier affrontement ? C’est très possible. Les deux boxeurs vont avoir apporté des ajustements par rapport à leur premier rendez-vous.

Toutefois, Germain et Claggett afficheront le même style. D’un côté, le Québécois va miser sur ses déplacements et son jab. Et de l’autre, l’Albertain va tenter d’être dans les caleçons de son adversaire de la première à la dernière seconde.

Depuis leur premier choc, Claggett a connu une belle progression alors que ce fut plus difficile pour Germain. Est-ce que cette tendance se traduira sur le ring samedi soir ? On aura la réponse vers 22h30.

Si Claggett dicte le rythme des échanges dès la première cloche, Germain pourrait trouver le temps long. Il pourrait être débordé dans les derniers rounds si sa condition physique n’est pas optimale.

Je vois Claggett l’emporter vers le 8e assaut par knockout technique. Ce sera suite à une avalanche de coups qui ne donnera aucune chance au protégé d’Eye of the Tiger Management.