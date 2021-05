Alain Vigneault obtient un vote de confiance

Alain Vigneault sera de retour à la barre des Flyers de Philadelphie pour la campagne 2021-2022.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général Chuck Fletcher au site sportif The Athletic, vendredi. Les instructeurs associés Michel Therrien et Mike Yeo seront également de retour.

«AV est notre entraîneur et nous sommes excités que lui et son personnel soient de retour derrière notre banc la saison prochaine, a affirmé le DG. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Nous allons redéfinir notre jeu défensif et notre structure défensive. Je ne peux pas penser à un meilleur groupe pour faire cela que le groupe d’entraîneurs expérimentés que nous avons présentement.»

Les Flyers ont complété leur saison régulière avec un décevant dossier de 25-23-8. Ils ont pris le sixième échelon de la section Est, ratant ainsi les séries éliminatoires par 13 points. Le club de la Pennsylvanie est l’équipe de la Ligne nationale qui a accordé le plus de buts par rencontre.

«Nous n’avions aucune chance de réussir en donnant autant d’occasions de marquer et autant de buts que nous l’avons fait cette année», a dit Fletcher.

Une partie du blâme

Le directeur général des Flyers a également pris une partie du blâme concernant les problèmes défensifs de son club. Surpris par la retraite de l’arrière Matt Niskanen en octobre, Fletcher avoue qu’il aurait dû en faire davantage pour le remplacer.

«J’ai très mal comblé ce vide, a-t-il déclaré. Ce n’était pas faute d’avoir essayé, mais nous n’avons pas fait ce que nous aurions dû faire. C’est de ma faute.»

Pour revenir à Vigneault, l’entraîneur-chef est à la barre des Flyers depuis avril 2019. Il avait paraphé un contrat de cinq ans d’une valeur de 25 millions $. Il avait précédemment été à la barre des Rangers de New York (2013 à 2018), des Canucks de Vancouver (2006 à 2013) et du Canadien de Montréal (1997 à 2000).