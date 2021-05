Jaroslav Halak est tombé gardien numéro 3 à Boston

Tenu à l’écart en raison de la COVID-19 au début du mois d’avril, le vétéran gardien des Bruins de Boston Jaroslav Halak a perdu son poste de substitut, bien malgré lui, en vue des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La décision est surtout attribuable au brio de Jeremy Swayman. L’Américain de 22 ans a effectivement été brillant devant le filet des Bruins au cours des dernières semaines. En 10 matchs, il a maintenu un dossier de 7-3-0, une moyenne de buts alloués de 1,50 et un extraordinaire taux d’efficacité de ,945.

«Je crois qu’il l’a mérité, a indiqué l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, cité sur le site web des Bruins quant à son choix d’opter pour Swayman afin de seconder Tuukka Rask. Évidemment, c’est une décision difficile en raison de l’expérience de Jaro, mais Jeremy a simplement plus joué durant la dernière portion du calendrier.»

Saisir sa chance

À n’en point douter, Swayman a profité des circonstances qui se sont présentées devant lui. Il n’a pas donné le choix à Cassidy de le garder dans la formation.

«Tuukka s’est blessé et Jaro a dû suivre le protocole relié à la COVID-19, a rappelé l’entraîneur. Ensuite, il y a la quarantaine et pour les gardiens; c’est un peu plus dur d’être renvoyé dans la mêlée.»

«Swayman a saisi la balle et a couru avec, a imagé Cassidy. La décision est prise, mais elle pourrait changer pendant les séries à mesure que Jaro prendra plus de répétitions à l’entraînement. Actuellement, il faut dire que Swayman a fait tout ce qu’on lui a demandé.»

Souvenirs de 2010

Halak compte 39 matchs d’expérience en éliminatoires dans la LNH. Il avait notamment participé à 18 rencontres des séries avec le Canadien de Montréal, en 2010, contribuant alors largement à l’élimination des Capitals de Washington et des Penguins de Pittsburgh lors des deux premiers tours. Alexander Ovechkin et Nicklas Backstrom s’en rappellent assurément.

Rappelons que les Bruins affronteront les Capitals au premier tour des séries à compter de ce samedi 15 mai à Washington.