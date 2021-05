Bonne entrée en matière pour Frederik Andersen

À son premier match de la Ligue nationale de hockey depuis le 19 mars, Frederik Andersen n’a pas eu l’air fou devant le filet des Maple Leafs de Toronto, mercredi, même si les siens ont plié l’échine en prolongation, et estime être sur la bonne voie.

Ayant subi une blessure au genou qui l’a tenu à l’écart pendant plusieurs semaines, le Danois a stoppé 24 tirs dans un revers de 4 à 3 face aux Sénateurs d’Ottawa. Pour celui qui avait disputé précédemment deux parties de la Ligue américaine, il s’agissait surtout d’une mise à niveau nécessaire. Les Leafs ont encore une rencontre à jouer, celle de vendredi contre les Jets de Winnipeg, avant d’en découdre avec le Canadien de Montréal au premier tour des séries.

Visiblement, il y avait un peu de rouille à enlever comme le but de Parker Kelly inscrit avec un lancer d’un angle fermé l’a montré. Toutefois, le Danois a voulu se faire rassurant après sa soirée de travail.

«Dans l’ensemble, je me sentais bien, a-t-il affirmé selon des propos rapportés par le quotidien "Toronto Sun". Il y a eu des jeux étranges, des mauvais bonds, mais je me déplaçais bien et j’étais calme devant mon filet.»

Présence appréciée

En dépit du boulot colossal de Jack Campbell en l’absence d’Andersen, les joueurs des Leafs sont très heureux de revoir celui-ci.

«Comme on l’a vu quotidiennement, il a fait tellement d’efforts, a commenté l’attaquant Auston Matthews. Je pense qu’il a bien joué. Par moments, nous n’étions pas assez bons pour l’aider. Certains des buts concédés étaient de notre faute. Espérons qu’il pourra demeurer en santé pour la suite.»

«Nous sommes excités de revoir le Big Unit, a ajouté le joueur d’avant Mitch Marner. Freddie a toujours été dans un bon état d’esprit, mais je suis certain que parfois, il se sentait seul lorsque nous étions à l’étranger et qu’il devait demeurer en retrait. Je sais que plusieurs gars dans ce vestiaire l’apprécient et nous savons quel genre de gardien il représente quand il est en confiance. C’est un morceau important de ce club et nous devons jouer de manière intelligente devant lui.»

Les Leafs se croisent ainsi les doigts pour qu’Andersen retrouve le sentier de la victoire. Il a perdu ses quatre dernières parties, lui qui n’a pas gagné depuis le 11 mars. Sa fiche de la saison est de 13-8-3, tandis que sa moyenne de buts alloués de 2,96 et son taux d’efficacité de ,895 pourraient donner espoir à quelques partisans du Tricolore à l’aube des séries si l’entraîneur Sheldon Keefe mise sur l’ancien des Ducks d’Anaheim pour amorcer les éliminatoires.