Championnat du monde: pas de Brady Tkachuk dans le camp américain

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Brady Tkachuk a renoncé, tel qu’il l’avait mentionné mardi, au Championnat du monde de hockey qui aura lieu en Lettonie dès le 21 mai.

La fédération des États-Unis a dévoilé jeudi sa formation préliminaire en prévision du tournoi. Le groupe dirigé par Jack Capuano, instructeur associé chez les «Sens», ne comprend pas beaucoup de joueurs aguerris. Parmi les attaquants les plus connus, il y a Brian Boyle, Justin Abdelkader, Ryan Donato, Conor Garland et la recrue des Stars de Dallas Jason Robertson. À l’arrière, Matt Roy, Christian Wolanin et Adam Clendening ont notamment accepté l’invitation de USA Hockey, tandis que les trois gardiens sont Jake Oettinger, Anthony Stolarz et Cal Petersen.

Plus tôt cette semaine, Tkachuk avait indiqué aux médias que «trop d’obstacles» l’empêchaient de joindre les rangs de l’équipe nationale. Le joueur de 21 ans a récolté 36 points en 56 affrontements durant la saison.