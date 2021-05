Le Toronto FC va chercher un joueur détestable

L’attaquant Dominic Dwyer a signé un contrat valide jusqu’à la fin de la campagne 2022 avec le Toronto FC.

Le vétéran de 30 ans a déjà fait parler de lui dans la Major League Soccer (MLS) pour ses coups quelque peu déloyaux et ses nombreuses prises de bec avec ses adversaires. En 2020, une blessure au genou a ruiné sa saison après deux matchs chez l’Orlando City SC, pour qui il a évolué au cours des quatre dernières années.

«Dom est un puissant joueur offensif ayant de l’expérience pour marquer des buts dans cette ligue. Il s’est entraîné avec nous à Orlando et il cadre très bien au sein de ce groupe, a déclaré dans un communiqué le directeur général du TFC, Ali Curtis. L’ajout de Dom nous donne une option de plus en attaque lorsqu’il s’agit de parler de notre front principal. Il voulait vraiment se joindre à nous et cela a dicté la suite dans le processus de négociation, d’autant plus qu’il y avait de l’intérêt de la part d’autres organisations.»

Dwyer a totalisé 83 buts en carrière dans la MLS, calendrier régulier et séries confondus. Avec Orlando, il a touché la cible 24 fois en 70 rencontres.