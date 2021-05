Le CF Montréal s’adapte

Les amateurs de CF Montréal ont eu droit à une situation peu orthodoxe chez leur club de cœur lors des deux derniers matchs : un Samuel Piette qui réchauffe le banc.

Le Québécois était de la formation des siens pour les duels contre le Crew de Columbus (une nulle de 0 à 0) et les Whitcaps de Vancouver (une défaite de 2 à 0), mais n’a pas été utilisé par l’entraîneur-chef Wilfred Nancy. Selon le site web de la Major League Soccer, le milieu de terrain défensif n’avait pas vécu cette situation depuis septembre 2017 avec l’équipe de la Belle Province.

Voyez le point de presse de Nancy dans la vidéo ci-dessus.

Piette a subi une blessure à un pied durant le premier duel de l’équipe montréalaise cette saison. Certains auraient pu déduire que cette blessure expliquerait la décision du pilote français, mais Nancy a réfuté cette théorie.

«Je veux être clair. À partir du moment où je mets un joueur sur mon banc, c’est qu’il est apte à jouer. C’est aussi simple que ça», a tenu à préciser l’entraîneur au cours d’une visioconférence, lundi.

«Samuel est prêt à jouer. Oui, il a eu un bobo au niveau du pied, mais dès que je place un joueur sur le banc, il est prêt à jouer. Si Samuel n’a pas joué, c’est parce que je voulais voir quelque chose de différent tactiquement.»

Une rotation dynamique

Nancy n’a pas indiqué si Piette sera sur le terrain mercredi soir, dans un affrontement contre l’Inter Miami CF. Il s’est toutefois permis d’élaborer sur sa philosophie concernant l’utilisation de son personnel.

«J’ai été clair avec les joueurs en début de saison sur la dynamique de groupe, sur le fait que je ne peux pas leur mentir et que nous avons 31 joueurs. Il n’y en a que 11 qui amorcent le match, il y a des joueurs sur le banc et il y en a qui ne participent pas au match.»

«Tout est dynamique. Mes rotations se font en fonction des matchs et des associations que je peux mettre en place, que ce soit purement tactique ou par rapport à la fraîcheur. [...] L’idée, c’est de voir quelle équipe je peux mettre en place et qui va nous donner le plus de chances de gagner.»

Tabla a aggravé sa blessure

Par ailleurs, Nancy a révélé que le milieu de terrain offensif Ballou Tabla avait aggravé la blessure à l’aine qui le tient à l’écart des terrains de soccer depuis le début de la présente campagne.

«Il s’est fait mal à l’aine, il est donc blessé pour une durée indéterminée. Il était proche d’un retour au jeu, mais il s’est fait mal à nouveau. Malheureusement pour lui, il ne peut pas continuer. Je suis triste pour lui, parce que c’est un joueur qui a du talent et sur qui je compte énormément.»

Tabla s’était blessé à la fin du mois de mai, lorsqu’il portait les couleurs du Canada pour le tournoi qualificatif en vue des Jeux olympiques de Tokyo.