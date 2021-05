LCF: les Lions attendent toujours

Malgré l’optimisme de la Ligue canadienne de football (LCF) à propos de sa saison 2021 qui doit débuter au mois d’août, la Santé publique de la province de la Colombie-Britannique n’a toujours pas donné son aval pour la présence de partisans aux matchs des Lions.

C’est du moins ce que le site 3DownNation a avancé, dimanche, après avoir contacté le bureau de la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry. Or, la tenue d’une campagne dépend fortement de l’ouverture de la billetterie puisque les revenus du circuit proviennent à 50 % de la vente de billet.

«Les Lions de la Colombie-Britannique ont récemment proposé un retour au jeu et [la Santé publique de la Colombie-Britannique] examine actuellement la demande et consulte le gouvernement fédéral. Nous aurons plus à dire sur ce à quoi pourrait ressembler un retour au jeu pour les Lions dans les semaines à venir.»

La pandémie de COVID-19 avait forcé l’annulation complète de la saison 2020 de la LCF, la ligue n’étant pas en mesure de convaincre le gouvernement fédéral de lui consentir de l’aide financière.