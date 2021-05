Eichel réfléchira à son avenir à Buffalo

Une sixième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et une sixième sans séries éliminatoires: la frustration continue de grandir chez Jack Eichel, qui a laissé entendre qu’il réfléchira à son avenir avec les Sabres de Buffalo pendant la saison morte.

Ceux-ci ont conclu leur campagne samedi avec une défaite de 1 à 0 aux mains des Penguins à Pittsburgh. Ils ont ainsi terminé au dernier rang de la section Est avec une fiche de 15-34-7. Eichel, absent en raison d’une hernie discale depuis le début du mois de mars, n’a pas caché qu’il y avait matière à cogiter et qu’il mettra de l’avant ses propres intérêts.

«Je pense que j'ai beaucoup de réflexion à faire cette saison morte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à considérer, a-t-il prudemment avancé au moment de faire son bilan lors d’une vidéoconférence, lundi. Mais pour l'instant, évidemment, je suis ici, je suis le capitaine de cette équipe de hockey. Mon objectif est d'être disponible et d'essayer d'aider les gars et cette organisation à gagner des matchs de hockey.»

«Mon intérêt numéro 1 et mon objectif numéro 1 sont Jack Eichel, a-t-il renchéri, plus tard. Vous devez prendre soin de vous, vous devez vous occuper de ce que vous pensez être le mieux pour vous-même et l'organisation a un travail similaire à faire, mais c'est de s'occuper de ce qui est le mieux pour les Sabres de Buffalo.»

Déconnexion

Eichel a été limité à 21 matchs cette année, au cours desquels il a récolté deux buts et 18 points. Il pourrait devoir se faire opérer pour sa hernie. Il a d’ailleurs indiqué qu’il n’avait pas aimé la façon dont les Sabres avaient géré la situation entourant cette blessure.

«J'ai été un peu contrarié par la façon dont les choses ont été gérées depuis que je suis blessé. Je mentirais si je disais que le tout s’est bien déroulé depuis ma blessure. Il y a eu un peu de déconnexion avec l'organisation et moi-même.»

«À l'heure actuelle, pour moi, je pense que le plus important est d'être en bonne santé et d'être disponible pour jouer au hockey l'année prochaine, où que ce soit.»

Eichel a totalisé 139 buts et 355 points en carrière dans la LNH depuis qu’il a été la deuxième sélection au total lors du repêchage de la LNH en 2015. Il possède actuellement un contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 et empoche 10 millions $ annuellement.

Il est donc bien conscient que ce sont les Sabres qui auront le dernier mot sur son destin. «J’ai un contrat avec cette équipe et elle a les cartes en main à propos de ce que je peux faire ou non.»