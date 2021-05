EN DIRECT: Oilers - Canadiens

Les Canadiens de Montréal peuvent assurer leur place en séries éliminatoires avec une victoire ce soir face aux Oilers d'Edmonton.

Pour l'occasion, Jake Allen est devant le filet et il fait face à Mikko Koskinen.

Au troisième vingt, les Oilers mènent 3-2.

TROISIÈME PÉRIODE

00:00 - Début du troisième tiers.

DEUXIÈME PÉRIODE

09:26 - BUT! Dominik Kahun redonne les devants aux siens en redirigeant une passe parfaite de Connor McDavid derrière Jake Allen.

05:56 - BUT! Paul Byron ramène les deux équipes à la case départ en redirigeant la passe d'Artturi Lehkonen derrière Mikko Koskinen.

03:43 - James Neal est chassé pour avoir fait trébucher Alexander Romanov.

00:00 - Début du deuxième engagement.

PREMIÈRE PÉRIODE

17:25 - Joel Armia est puni pour avoir envoyé la rondelle dans les gradins.

13:39 - BUT! Ryan Nugent-Hopkins donne les devants aux siens après avoir profité d'un bond favorable de la rondelle dans l'enclave.

09:52 - BUT! Les Canadiens sont brouillon en zone défensive après leur but et James Neal en profite pour créer l'égalité.

09:32 - BUT! Jake Evans y va de toute une pièce de jeu individuelle pour donner les devants aux Canadiens.

03:38 - Kailer Yamamoto est chassé pour avoir fait trébucher Brett Kulak.

00:00 - Début de la rencontre.