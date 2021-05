Auger-Aliassime au 2e tour à Rome

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de premier tour du tournoi de catégorie Masters de Rome, dimanche.

Auger-Aliassime, 20e au monde, a pris la mesure du Serbe Filip Krajinovic, 36e au classement de l'ATP, en trois manches de 6-3, 6-7 (5), 6-4.

La rencontre a duré 2h47.

Au prochain tour, «FAA» affrontera l'Argentin Diego Schwartzman, huitième tête de série du tournoi sur terre battue et neuvième au monde.

Face à Krajinovic, Auger-Aliassime a réussi 12 as, mais a tout de même commmis sept doubles fautes.

Le Québécois a été brisé à quatre occasions, mais a fait le coup à six reprises à Krajinovic.

Auger-Aliassime dispute un quatrième tournoi sur la terre battue européene en quelques semaines, après ceux de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid. Actuellement, lors de cette séquence, il a remporté trois matchs (deux à Barcelone et un à Rome) et a subi trois défaites.