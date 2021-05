Pas morts, mais pas forts les Raptors

Une défaite de 109 à 99 des Raptors de Toronto aux dépens des Grizzlies de Memphis, samedi à Tampa, n’élimine pas mathématiquement la formation canadienne des séries éliminatoires, mais cette dernière aura besoin d’un vrai miracle pour se qualifier.

La troupe de Nick Nurse devra gagner tous ses matchs restants, en plus d’espérer des défaites des Pacers de l’Indiana.

Sur le parquet du Amalie Arena, Gary Trent fils et Pascal Siakam ont été les plus productifs pour l’équipe locale, avec des performances de 18 points chacun. Toutefois, le second a dû quitter le match, après plus de 30 minutes de jeu, en raison d’une blessure à l’épaule gauche.

Pour les Grizzlies, Jaren Jackson fils a amassé 20 points, tandis que l’ancien Raptor Jonas Valanciunas a réussi un double-double de 18 points et 21 rebonds.

Il ne reste plus que quatre matchs à la campagne des Raptors, à commencer avec un duel contre les Clippers de Los Angeles, mardi.