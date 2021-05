Russell Westbrook, le recordman du triple-double

Le meneur de jeu des Wizards de Washington Russell Westbrook a rejoint Oscar Robertson au premier rang de l’histoire de la NBA au chapitre des triple-double, samedi soir à Indianapolis.

Dans une victoire de 133 à 132 de la formation de la capitale nationale aux dépens des Pacers de l’Indiana, Westbrook a cumulé 33 points, 19 rebonds et 15 passes décisives. Il s’agit de son 181e triple-double en carrière. Son prochain lui permettra de s’emparer seul de la première place.

Cette victoire était non seulement historique pour Westbrook, mais elle a permis aux Wizards de passer devant les Pacers, au neuvième rang du classement de l’Association de l’Est.

Westbrook a grandement été aidé par son coéquipier Bradley Beal, qui a complété le duel avec 50 points.

Dans le camp de l’équipe locale, Caris Levert a été le plus productif, avec une soirée de 35 points, 14 rebonds et huit passes décisives. Son coéquipier Domantas Sabonis a réussi un triple-double de 30 points, 13 rebonds et autant de passes décisives.