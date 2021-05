Publié aujourd'hui à 10h34

Mis à jouraujourd'hui à 10h34

Merci Pierre.

Ce soir, en Floride, le juge de ligne Pierre Racicot officiera le dernier match de sa brillante carrière. Il a fait ses débuts dans la LNH en 1993. Il aura donc arbitré 1880 matchs de saison régulière sur 28 ans. Mais le plus impressionnant ce sont ses 254 matchs de séries éliminatoires et 10 finales de la Coupe Stanley bons pour le 7e et 4e rang de l’histoire de la LNH. Il a aussi participé aux Jeux olympiques de 2006 à Turin et deux coupes du monde (2004 et 2016).

Une carrière aussi longue c’est aussi beaucoup de vols et de nuits à l’hôtel, plus de 5300. C’est l’équivalent de 14 1⁄2 ans sur la route!

Mais ce que je retiens au-delà de son illustre carrière, c’est sa bonne humeur contagieuse et son amour pour la « game ». Un exemple à suivre pour tous ces jeunes arbitres.

Merci Pierre et bonne retraite.