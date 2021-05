Match violent: les Rangers fiers de leur coup

Le match de mercredi entre les Capitals de Washington et les Rangers de New York a représenté un œil au beurre noir sur le visage de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais chez les «Blueshirts», les joueurs étaient davantage soucieux de se faire justice et ils estiment avoir répondu de bonne façon aux gestes de Tom Wilson.

La journée au complet a été mouvementée au Madison Square Garden, où les Rangers avaient montré la porte de sortie à leur président John Davidson et à leur directeur général Jeff Gorton quelques heures avant la partie. Et même si l’équipe new-yorkaise était déjà éliminée, la rencontre s’annonçait houleuse, l’absence de suspension à l’égard de Wilson – qui s’en était pris à Artemi Panarin et Pavel Buchnevich – ayant fortement déplu à l’organisation de la Grosse Pomme.

Or, la première mise au jeu a donné le ton à la soirée. Les trois attaquants de chacune des formations sur la glace ont jeté les gants dans un début de match digne du film-culte «Slap Shot». Six combats ont éclaté en moins de cinq minutes et les bancs des pénalités débordaient, contrairement aux gradins vides situés à l’arrière. Malgré les scènes disgracieuses, personne dans le camp des Rangers, qui ont perdu 4 à 2, ne regrettait ce qui s’est passé.

«Quand votre joueur étoile [Panarin] est frappé ainsi, peu importe le genre de club que vous avez, je pense qu’il faut répliquer et notre réponse fut appropriée, a commenté au site NHL.com le pivot Ryan Strome. Je suis fier des gars, cela en dit long sur nous.»

Aux yeux du défenseur Brendan Smith, il n’y avait pas matière à réflexion : il devait se battre avec Wilson, ce qu’il a fait après 50 secondes de jeu.

«Je n’avais pas de conflit préalable avec les autres gars de leur club., a-t-il dit. C’était ma responsabilité de l’affronter et je pense l’avoir prise.»

Celui-ci a même apprécié le comportement des Capitals, qui ont accepté de faire face à la musique et de répondre des actes de Wilson.

«Nous savons qu’ils ont un groupe imposant et solide. Félicitations à eux pour avoir répondu à l’appel et relevé le défi. Ils connaissaient notre frustration, j’imagine, a-t-il indiqué. Je suis heureux de notre équipe.»

Des entraîneurs satisfaits

Le pilote des Rangers, David Quinn, a appuyé les dires de ses hommes en évoquant le sentiment de fierté qui l’habite.

«Cela montre certainement à quel point les gars jouent l’un pour l’autre et comment ils se soucient de leurs coéquipiers en ce contexte difficile. Lorsque vous jouez pour l’autre et que vous effectuez des choses de manière désintéressée, cela vous donne la meilleure sensation possible. [...] Ce n’était pas une question de gagner ou de perdre des combats. Il s’agissait davantage de créer une unité, une équipe, en réalisant les sacrifices nécessaires. En tant qu’organisation, nous avons fait un pas dans cette direction.»

Du côté des «Caps», l’instructeur-chef Peter Laviolette se réjouissait davantage du résultat final et des deux points supplémentaires au classement, y allant d’une déclaration plutôt paradoxale dans les circonstances.

«C’était le match avec lequel nous devions composer et j’estime que les gars ont bien répondu. Nous avons été disciplinés, a-t-il émis selon le quotidien "New York Post". Ce sont des choses qu’il fallait faire et nous avons agi. On a gardé notre calme et on a remporté le match.»

Pavel Buchnevich devra répondre

L’attaquant des Rangers de New York Pavel Buchnevich risque une suspension pour avoir tenté de se faire justice durant le match de mercredi contre les Capitals de Washington.

Effectivement, il devra livrer sa version des faits au service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey relativement à un double-échec asséné au visage d’Anthony Mantha en deuxième période. Buchnevich a écopé d’une punition majeure et d’une inconduite de partie. Les siens se sont inclinés 4 à 2, eux qui sont déjà éliminés.

L’ailier des "Blueshirts" avait été la cible des coups de Tom Wilson, lundi. Celui-ci a reçu une amende de 5000 $, mais n’a pas été suspendu pour avoir renversé et frappé Artemi Panarin.

L’absence de sanctions supplémentaires à l’endroit du joueur des Capitals a déplu aux Rangers, qui ont réclamé le départ du préfet de discipline de la ligue, George Parros. Le match de mercredi a aussi été le théâtre de nombreux combats, incluant trois lors de la mise au jeu initiale.