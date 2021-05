Canadiens: rebondir à tout prix face aux Leafs

Après une performance qu’on peut qualifier d’atroce, mercredi contre les Sénateurs, les Canadiens auront l’occasion de rebondir dès ce soir en visitant les Maple Leafs à Toronto.

Vaincu 5-1 par Ottawa, le CH devra assurément se montrer plus rigoureux défensivement face aux torontois, tout en affichant un niveau de hargne plus élevé en territoire offensif. Bref, ça prendra un effort plus convaincant à tous les niveaux.

Il s’agira d’un neuvième duel Canadiens-Leafs cette saison. Montréal présente jusqu’ici un dossier de 3-4-1 face à ses rivaux ontariens.

De façon plus qu’évidente, la clé du succès, chez le Tricolore passera par une couverture sans failles aux dépens d’Auston Matthews et Micth Marner. Les deux attaquants se montrent extrêmement dangereux à toutes les fois où ils sont opposés au Bleu-blanc-rouge.

Avec quatre matchs à disputer cette saison, Montréal ne peut se permettre d’en échapper des tonnes s’il souhaite toujours conclure son calendrier au troisième rang de la division Nord.

Actuellement, le CH occupe le quatrième échelon en vertu d’une fiche de 57 points en 52 matchs. Il pourchasse les Jets, qui sont deux points devant avec le même nombre de joutes au compteur.

Le match Canadiens – Maple Leafs débutera à 19h.