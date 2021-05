Publié aujourd'hui à 16h26

Mis à jouraujourd'hui à 16h26

La Ligue nationale de hockey passe dans le tordeur actuellement. Une situation auto-infligée, encore une fois.

«Disgrâce» et «honteux» sont certains des termes utilisés pour décrire les incidents au Madison Square Garden en lien avec la non-suspension de Tom Wilson. Mais n’exagère-t-on pas un brin?

C’est vrai que six combats ont éclaté et cent minutes de pénalités ont été décernées en première période lors du match opposant les Rangers de New York aux Capitals de Washington, mercredi soir. Au chapitre de la perception, ce n’est pas idéal.

«La LNH est une ligue de clown» soutiennent certains journalistes influents aux États-Unis. C’est le même refrain ici au Canada.

Louis Jean et Alex Picard pèsent sur pause et prennent un «Temps d’Arrêt» pour analyser le «Fight Night» à Manhattan.

Y a-t-il vraiment un problème dans la LNH? Est-ce que la soirée folle de mercredi est un reflet réel du produit sur la glace? Louis Jean et Alex Picard se prononcent.

