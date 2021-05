Championnat Wells Fargo : Phil Mickelson se hisse en tête

Phil Mickelson s’est emparé de la tête au Championnat Wells Fargo de la PGA, jeudi, à Charlotte en Caroline du Nord, en bouclant la première ronde avec un pointage de 64 (-7).

L’Américain de 50 ans a enregistré huit oiselets et un boguey, ce qui lui a permis de prendre deux coups d’avance sur ses plus proches rivaux.

Le Sud-Coréen Kyoung-Hoon Lee et l'Américain Keegan Bradley se retrouvent à égalité au deuxième rang après avoir remis des cartes de 66 (-5).

Les Américains Peter Malnati, Luke List, Gary Woodland, Keith Mitchell et Kyle Stanley, ainsi que l’Anglais Tommy Fleetwood, se partagent le quatrième rang et accusent trois coups de retard sur Mickelson.

Chez les Canadiens, Corey Conners a signé le meilleur résultat de la journée en retranchant deux coups à la normale de 71. L’Ontarien a néanmoins connu un parcours en dents de scie, alternant cinq oiselets et trois bogueys. Il est présentement 18e, à cinq coups du meneur.

Pour sa part, David Hearn se trouve au 53e rang après avoir joué la normale. Mackenzie Hughes, Nick Taylor et Adam Hadwin sont 111e, à 10 coups du sommet. Enfin, Roger Sloan et Michael Gligic sont respectivement 138e et 145e.

LPGA: les Thaïlandaises s’illustrent chez elles

Trois golfeuses locales ont brillé lors de la première ronde du tournoi Honda de la LPGA présenté à Chonburi, en Thaïlande, et se sont installées au sommet du classement.

Les Thaïlandaises Patty Tavatanakit et Atthaya Thitikul ont pris les commandes en conservant toutes deux un pointage de 64 (-8). Tavatanakit a réussi pas moins de neuf oiselets et a commis un boguey. Pour sa part, Thitikul a calé deux aigles et cinq oiselets, et a enregistré un boguey.

De son côté, Ariya Jutanugarn a pris le troisième rang, avec la Danoise Nanna Koerstz Madsen, après avoir conclu la ronde initiale avec une marque de 65 (-7). Elle est passée bien près de rejoindre ses compatriotes en tête, mais un boguey au 18e fanion l’en a empêchée.

La Néo-Zélandaise Lydia Ko, l'Allemande Caroline Masson et l'Australienne Hannah Green suivent derrière, au cinquième rang, à deux coups de la tête.

Seule Canadienne en action, Alena Sharp a retranché un coup à la normale pour conclure avec une carte de 71 (-1). L’Ontarienne a réussi six oiselets, mais ses trois bogueys et son double boguey au huitième trou lui ont fait perdre du terrain. Elle pointe au 33e rang, à sept coups des meneuses.