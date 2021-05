LPGA: les Thaïlandaises s’illustrent chez elles

Trois golfeuses locales ont brillé lors de la première ronde du tournoi Honda de la LPGA présenté à Chonburi, en Thaïlande, et se sont installées au sommet du classement, jeudi.

Les Thaïlandaises Patty Tavatanakit et Atthaya Thitikul ont pris les commandes en conservant toutes deux un pointage de 64 (-8). Tavatanakit a réussi pas moins de neuf oiselets et a commis un boguey. Pour sa part, Thitikul a calé deux aigles et cinq oiselets, et a enregistré un boguey.

De son côté, Ariya Jutanugarn a pris le troisième rang, avec la Danoise Nanna Koerstz Madsen, après avoir conclu la ronde initiale avec une marque de 65 (-7). Elle est passée bien près de rejoindre ses compatriotes en tête, mais un boguey au 18e fanion l’en a empêchée.

La Néo-Zélandaise Lydia Ko, l'Allemande Caroline Masson et l'Australienne Hannah Green suivent derrière, au cinquième rang, à deux coups de la tête.

Seule Canadienne en action, Alena Sharp a retranché un coup à la normale pour conclure avec une carte de 71 (-1). L’Ontarienne a réussi six oiselets, mais ses trois bogueys et son double boguey au huitième trou lui ont fait perdre du terrain. Elle pointe au 33e rang, à sept coups des meneuses.