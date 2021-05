B.J. Saunders peut-il embêter Canelo Alvarez?

La table est mise pour le combat d’unification des super-moyens entre Billy Joe Saunders et Canelo Alvarez qui aura lieu vendredi soir à Arlington, au Texas. Un duel qui donnera droit à un autre choc des styles.

Saunders (30-0, 14 K.-O.) sera-t-il en mesure de causer des ennuis à un boxeur intelligent comme Alvarez entre les câbles ? C’est la question que tous les observateurs se posent depuis la signature des contrats.

«C’est assez complexe de se battre contre Saunders, a mentionné l’entraîneur Marc Ramsay. Il y a plusieurs problématiques à résoudre si tu veux en venir à bout.»

«Il sait boxer. Il est gaucher, il est rapide et il se déplace très bien. L’une de ses forces, c’est qu’il demeure dans ses limites. Il n’ira pas dans une zone où il est moins confortable. Il est capable d’emmerder n’importe qui.»

Il y a un aspect où Canelo a un avantage sur Saunders : la constance de ses performances. Si le premier est un métronome, le deuxième est souvent une boîte à surprises. Saunders a souvent tendance à se mettre au niveau de ses adversaires.

«On ne sait pas où il se situe dans sa courbe de performance, a ajouté Ramsay. Est-ce qu’il a passé le sommet et qu’il amorce son déclin ? C’est difficile à dire.»

«La chose qui est sûre. Il va monter dans le ring pour gagner et non seulement pour encaisser un chèque.»

Similaire à Lara-Canelo ?

À quoi pourrait ressembler le combat de vendredi entre Alvarez et Saunders ?

«Ça pourrait ressembler à celui entre Alvarez et Erislandy Lara en 2014. Canelo l’avait emporté par décision partagée, mais certains n’étaient pas convaincus que la victoire lui revenait.»

«Même si les premiers rounds ne se déroulent pas comme il le souhaite, Alvarez ne paniquera pas. Il est possible qu’il ne puisse pas toucher Saunders avant quelques rounds.

«Par contre, s’il est capable de le faire, vous pouvez mettre un sablier pour la fin du combat.»

Roi de la controverse

Dans les derniers jours, Saunders et son entourage ont brassé la soupe en alléguant que les dimensions du ring n’étaient pas conformes à celles qui avaient été négociées avec le clan Alvarez.

Le tout a été réglé dans les dernières heures, mais c’est une stratégie typique de Saunders. Il aime la controverse et il s’en nourrit pour faire grimper sa motivation en prévision de l’affrontement. Il est capable de camper le rôle du vilain à merveille.

Il l’avait fait dans la semaine du combat contre David Lemieux en 2017 et ça l’avait très bien servi. Le Québécois était sorti de sa zone de confort. On connaît la suite.

Prédiction

C’est un combat très intéressant sur papier. La question que je me pose : est-ce qu’il arrive trop tard dans la carrière de Saunders ?

Au cours des dernières années, Saunders a connu des hauts et des bas sur et à l’extérieur du ring. C’est bien connu que son hygiène de vie n’a pas toujours été digne d’un champion. Il aime faire la fête et il ne s’en cache pas.

Par contre, lorsqu’il se pointe sur le ring, il met tout en place pour gagner. Contre Canelo, il a une lourde commande sur les bras. Il devra notamment trouver une façon d’avoir le dernier mot sur le Mexicain sur le plan technique.

Alvarez va avoir besoin de quelques rounds pour cerner le style de Saunders. On pourrait assister à un duel d’échecs entre les deux hommes que les puristes vont adorer.

Je vois Canelo Alvarez l’emporter par knock-out technique vers le 10e round.