Des fleurs pour Pacioretty

En 2020-2021, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty connaît la meilleure campagne de sa carrière.

Avec une récolte de 51 points en 48 matchs, l’ancien capitaine du Canadien de Montréal devrait connaître une première saison où il récolte plus d’un point par match disputé.

Ce n’est toutefois pas ses statistiques offensives qui impressionnent son entraîneur-chef, mais plutôt son désir d’amélioration.

«Je pense que Pacioretty connaît une très bonne saison. Il est ouvert d’esprit en ce qui concerne l’ajout de cordes à son arc, autant en attaque qu’en défensive», a exprimé Peter DeBoer mardi, lors du point de presse qui a suivi l’exercice des siens.

«Il devient un excellent joueur sur 200 pieds. Il n’est plus qu’un simple tireur. Il est devenu un joueur beaucoup plus difficile à affronter en zone offensive.»

DeBoer a tenu à rappeler que ce n’était pas tous les joueurs d’expérience qui avaient la même attitude que l’Américain de 32 ans.

«Il est vraiment réceptif et il étudie ce qu’il peut faire de mieux pour être un meilleur joueur de hockey, a dit le pilote. On croirait que cela devrait être un automatisme pour tous les joueurs, mais ce n’est pas le cas. Il y a des vétérans qui ont fait beaucoup d’argent, qui ne se forcent plus pour s’améliorer et qui sont heureux avec le statu quo.»

Pacioretty et les Golden Knights ont encore cinq parties à disputer à leur saison régulière. L’équipe du Nevada est présentement installée au premier échelon de la section Ouest et détient une avance de deux points sur l’Avalanche du Colorado.