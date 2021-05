Le début de saison au Québec, un effort collectif!

Cette semaine Max et Mark reviennent sur la victoire de Sam Burns au Valspar Championship et aussi sur l”incroyable victoire de Mike Weir sur le Champions Tour! Mike qui renoue avec la victoire après des années assez difficiles, des problèmes de swing, etc. Bref, c’est le grand retour!

L’Invité de la semaine: Tim Alarie. Professionnel et surintendant au Club de Golf de St-Jérôme.

La saison débute sur les chapeaux de roues, mais les groupes Facebook regorgent de commentaires négatifs sur les terrains en ce debut de saison tout de meme exceptionnel. Les surintendant du Québec travaillent d’arrache pied. Tim Alarie nous explique la réalité d’ouvrir un terrain de golf .... Au Québec. Une discussion franche et honnête sur une sujet sensible et pertinent.

En fin d’émission, Max et Mark présente le gros concours “gagne ton ensemble de fers Apex de Callaway Golf”!

Bonne écoute!