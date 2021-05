Les Phillies résistent

Les Phillies de Philadelphie n’ont pas cédé devant une tentative de remontée des Brewers de Milwaukee et l’ont emporté 4 à 3, lundi soir, au Citizens Bank Park.

La formation de la Pennsylvanie a ainsi mis fin à une série de deux revers.

Dans l’affrontement du jour, l’équipe locale a amassé deux points en huitième manche, ce qui lui a permis de se rapprocher à un point. Le gérant des Phillies a alors décidé d’envoyer au monticule Hector Neris.

Le releveur de 31 ans a mis fin au huitième engagement et a fini le boulot lors de l’ultime manche. Au total, il a donné deux coups sûrs, aucun point et un but sur balles en une manche et deux tiers de boulot. Le Dominicain a ainsi signé son sixième sauvetage en 2021.

Offensivement, les vainqueurs ont bénéficié d’un circuit de deux points de J.T. Realmuto en première manche. Dans la suivante, Roman Quinn a poussé Odubel Herrera au marbre avec un double. Il a ensuite inscrit un point grâce à un faible roulant du lanceur Vince Velasquez.

Chez les Brewers, Lorenzo Cain a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain pour la troisième fois de la présente campagne.

La victoire est allée à la fiche de Velasquez (1-0), alors que la défaite a été encaissée par Adrian Houser (2-3).

Mauvaise nouvelle pour les Dodgers

Les Dodgers de Los Angeles seront privés des services du lanceur Dustin May pour le reste de la présente campagne et probablement pour une partie de la suivante.

Lundi, la formation californienne a annoncé que le jeune homme de 23 ans allait devoir subir l’opération Tommy John. L’artilleur s’est blessé au coude droit samedi, lors d’un départ contre les Brewers de Milwaukee.

En cinq parties cette saison, May a maintenu un dossier de 1-1 et une moyenne de points mérités de 2,74. Il a également réussi 35 retraits sur des prises.

Cette perte s’ajoute à celle des lanceurs Tony Gonsolin et David Price chez les Dodgers. Les champions en titre de la Série mondiale ont perdu sept de leurs dix dernières parties.