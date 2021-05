Du renfort pour les Bruins

Les défenseurs des Bruins de Boston Brandon Carlo et Kevan Miller seront de retour au jeu contre les Devils du New Jersey lundi ou mardi, mais pas le même jour.

C’est ce qu’a expliqué l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, dimanche.

«Je suppose que le retour de Kevan sera demain [lundi] et Carlo mardi, mais je dois confirmer tout ça avec notre personnel médical, car ils ont un plan en place pour ces deux joueurs», a dit le pilote, lors de la conférence de presse qui a suivi l’exercice de son club.

Cassidy a également précisé que le plan était d’avoir les deux arrières en pleine forme jeudi soir, pour un duel contre les Rangers de New York.

Carlo a raté les 17 derniers matchs des Bruins, et ce, en raison d’une blessure au haut du corps. Il avait précédemment amassé deux buts et une aide en 23 parties.

De son côté, Miller était présent pour les cinq derniers duels des siens. Il a toutefois raté plusieurs matchs en avril et à la fin du mois de février. Il a récolté quatre points (1-3) en 24 rencontres cette saison.

Avec six matchs à faire à leur saison régulière, les Bruins sont installés au quatrième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans la section Est. Ils détiennent une avance de huit points et deux matchs en main sur les Rangers.