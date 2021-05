Deux murs impénétrables

Il était hors de question pour les gardiens Thomas Greiss et Curtis McElhinney d’accorder un seul but, si bien que les Red Wings de Detroit ont eu recours aux tirs de barrage pour vaincre le Lightning de Tampa Bay 1 à 0, samedi au Little Caesars Arena.

Dans la victoire, le portier allemand a repoussé l’ensemble des 33 tirs dirigés vers lui, tandis que son vis-à-vis a réalisé une performance de 15 arrêts.

Durant la séance suivant la prolongation, les gardiens ont chacun cédé lors des deux premières rondes. Greiss a vu Ross Colton et Brayden Point le déjouer, tandis que la vigilance de McElhinney a été trompée par Jakub Vrana et Filip Zadina.

C’est finalement Sam Gagner qui a tranché le débat lors de la huitième ronde des tirs de barrage, après des buts de Valtteri Filppula et Tyler Johnson lors de la ronde précédente.